Британец Харт стал победителем веломногодневки «Джиро д'Италия»

Британский велогонщик команды Ineos Гейган Харт выиграл престижную многодневку «Джиро д'Италия».

В последнем, 21-м этапе веломногодневки победу одержал партнёр британца по команде итальянец Филиппо Ганна. Он проехал участок протяжённостью 15,7 км за 17 минут 16 секунд.

Сам Харт стал 13-м с отставанием в 58 секунд от победителя этапа. Тем не менее это позволило ему занять первое место в общем зачёте с общим временем 85 часов 40 минут 21 секунда.

Вторым стал австралиец Джей Хиндли из Sunweb. Тройку лучших замкнул его напарник голландец Вилко Келдерман.

Российский пилот ССС Team Ильнур Закарин занял 22-е место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что Сэм Беннетт выиграл четвёртый этап «Вуэльты».