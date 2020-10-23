Беннетт выиграл четвёртый этап «Вуэльты»

Ирландец Сэм Беннетт, выступающий за Deceuninck — Quick-Step, одержал победу на четвёртом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Беннетт преодолел дистанцию 197,7 км за 3 часа 53 минуты 29 секунд.

Второе место занял бельгиец Яспер Филипсен из UAE Team Emirates. Тройку призёров этапа замкнул итальянец Якуб Марецко из CCC Team.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 35-м.

Лидером генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Он опережает идущего вторым ирландского гонщика Israel Start-Up Nation Дэниела Мартина на 5 секунд. Тройку лидеров с отставанием в 13 секунд замыкает колумбиец Ричард Карапас, выступающий за Ineos.

Власов с отставанием в 5 минут 42 секунды — 23-й.

Ранее сообщалось, что Йозеф Черны выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия».