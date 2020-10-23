Черны выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия»

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Чех Йосеф Черны, выступающий за CCC Team, одержал победу на 19-м этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Черны выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия»
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Черны преодолел дистанцию этапа, сокращённую из-за неблагоприятных погодных условий со 258 до 124 км, за 2 часа 30 минут 40 секунд.

Второе место занял бельгиец Виктор Кампенартс из NTT Pro Cycling. Тройку призёров этапа замкнул итальянец Якопо Моска, выступающий за Trek-Segafredo.

Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 122-е место.

Лидером генеральной классификации является нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb. На втором месте с отставанием в 12 секунд расположился другой представитель Team Sunweb — Джей Хиндли. Тройку лидеров с отставанием в 15 секунд замыкает британец Тео Гэйган Харт из Ineos.

Закарин с отставанием от лидера в 51 минуту 18 секунд — 20-й.

Ранее сообщалось, что Хиндли выиграл 18-й этап «Джиро д'Италия».

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