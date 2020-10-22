Хиндли выиграл 18-й этап «Джиро д'Италия»
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Хиндли преодолел 207 км за 6 часов 3 минуты 3 секунды.
Второе место занял британец Тео Гейган Харт из Ineos. Тройку призёров этапа замкнул испанец Пельо Бильбао, выступающий за Bahrain-McLaren
Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 25-е место.
Лидером генеральной классификации является нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb. На втором месте с отставанием на 12 секунд расположился Хиндли. Тройку лидеров с отставанием в 15 секунд замыкает британец Тео Гэйган Харт из Ineos.
Закарин с отставанием от лидера на 51 минуту 18 секунд — 20-й.
Ранее сообщалось, что Бен О'Коннор выиграл 17-й этап «Джиро д'Италия».