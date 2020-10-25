Уайт заявил, что Нурмагомедов — номер один в мире вне зависимости от весовой категории

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Глава UFC Дана Уайт заявил, что объявивший о завершении карьеры чемпион в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является лучшим в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории pound-for-pound (P4P).
Уайт заявил, что Нурмагомедов — номер один в мире вне зависимости от весовой категории
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«Хабиб — крутейший парень на планете Земля! Удивило ли решение завершить карьеру? Уже до боя он вёл себя не так, как обычно, тяжело вздыхал. Но это вау! Учитывая то, через что прошёл Хабиб, нам вообще повезло увидеть его сегодня в бою. Он номер один в мире вне зависимости от весовой категории. Хабиб заслуживает место среди всех тех, кого вы считаете величайшими всех времён», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 254.

Перед поединком с Джастином Гэтжи, в котором Нурмагомедов одержал досрочную победу и после которого объявил о завершении карьеры, 32-летний российский боец занимал второе место в рейтинге P4P.

Ранее Джон Джонс заявил, что отдаёт Нурмагомедову первое место в рейтинге P4P.

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