Уайт восторженно оценил действия Нурмагомедова в бою с Гэтжи

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Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от центрального поединка турнира UFC 254 между чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.
Уайт восторженно оценил действия Нурмагомедова в бою с Гэтжи
  • Reuters

«Что за ночь. Вау. Хабиб самый жёсткий ублюдок на планете. Стоит только в это вдуматься. Его давление невероятно, и нужно высоко оценить его ударную мощь. Он делал, что хотел, а в конце первого раунда, когда он вышел на рычаг локтя, я думал: «О, боже». Во втором раунде Хабиб продолжил давить и закрыл этот удушающий. Удивительно, но этот парень до сих пор так и не проиграл ни одного раунда», — сказал Уайт на пресс-конференции, добавив что Нурмагомедов и Магомед Анкалаев получат бонусы за выступления вечера.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, а его победная серия в UFC составляет 13 боёв, что является вторым показателем в истории промоушена.

Ранее Нурмагомедов признался, что обещал маме завершить карьеру после боя с Гэтжи.

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