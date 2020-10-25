Коробков не считает Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА

Боец ММА Михаил Коробков высказал своё мнение о решении Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру после победы над Джастином Гэтжи.

Он не исключил, что чемпиону UFC, возможно, надоело штамповать победы.

«Вдруг он устал, наелся. Денег у него, как грязи. Зачем рисковать и гонять по 25 кг веса? И так жизнь уже уменьшилась лет на 10. Думаю, ему просто уже не нужно это. Хабиб не величайший боец в истории ММА, потому что история бесконечна. У Нурмагомедова не было соперников, которые могут всё. У Джона Джонса вес был гораздо серьёзнее. Хабибу в его весовой категории никто не конкурент», — приводит слова Коробкова vseprosport.ru.

Спортсмен также отметил, что с каждым новым боем вероятность поражения Нурмагомедова только увеличивалась бы.

Ранее Александр Емельяненко признался, что на месте Нурмагомедова не завершал бы карьеру.