Волкановски о Нурмагомедове: он точно лучший боец вне зависимости от весовой категории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски отреагировал на победу обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

«Он определённо первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории! Поздравляю с отличной карьерой», — написал Волкановски в Twitter.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее тренер Нурмагомедова прокомментировал решение бойца завершить карьеру.