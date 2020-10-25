Волкановски о Нурмагомедове: он точно лучший боец вне зависимости от весовой категории
- globallookpress.com
«Он определённо первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории! Поздравляю с отличной карьерой», — написал Волкановски в Twitter.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее тренер Нурмагомедова прокомментировал решение бойца завершить карьеру.