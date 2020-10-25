Тренер Нурмагомедова прокомментировал решение бойца завершить карьеру
- Reuters
«Это было решение Хабиба, его нужно уважать. Он — величайший боец в истории ММА, этим всё сказано», — цитирует Мендеса ТАСС.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее Мендес заявил, что Нурмагомедов посвятил победу над Гэтжи отцу.