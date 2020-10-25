Тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб посвятил победу над Гэтжи отцу
- AFP
«Хабиб посвящает эту победу своему отцу. Мы все любили Абдулманапа, он всегда будет с нами. Мы действовали по плану его отца и не отклонялись от него», — цитирует Мендеса ТАСС.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на победу Нурмагомедова.