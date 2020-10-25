Ян: не думал, что бой Нурмагомедова с Гэтжи закончится так быстро

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на победу соотечественника, обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

«Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гэтжи стал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально. Хабиб победил классом — работа в стойке, разнообразные атаки в партере. Всё чётко», — приводит слова Яна РИА Новости.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее футболист Александр Кокорин прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи.