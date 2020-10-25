Ян: не думал, что бой Нурмагомедова с Гэтжи закончится так быстро

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на победу соотечественника, обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.
Ян: не думал, что бой Нурмагомедова с Гэтжи закончится так быстро
  • Reuters

«Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гэтжи стал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально. Хабиб победил классом — работа в стойке, разнообразные атаки в партере. Всё чётко», — приводит слова Яна РИА Новости.

Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее футболист Александр Кокорин прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи.

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