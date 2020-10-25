Ян: не думал, что бой Нурмагомедова с Гэтжи закончится так быстро
- Reuters
«Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гэтжи стал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально. Хабиб победил классом — работа в стойке, разнообразные атаки в партере. Всё чётко», — приводит слова Яна РИА Новости.
Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее футболист Александр Кокорин прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи.