Кокорин: в какой-то момент Хабиб понял, что пора задушить Гэтжи

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова в схватке с Джастином Гэтжи за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Футболист смотрел поединок вместе с одноклубниками на стадионе «Краснодара».

«Интересный был бой. Гэтжи бил Хабибу по ноге, Хабиб даже начал хромать. Все ждали, когда же начнётся борьба», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что не сомневался в победе россиянина, хотя и Гэтжи оказался хорошим бойцом.

«В какой-то момент Хабиб понял, что пора его задушить, и сделал это. Мне бой понравился», — констатировал Кокорин.

Ранее сообщалось, что игрок «Рубина» Дмитрий Тарасов назвал трогательной речь Нурмагомедова в октагоне.