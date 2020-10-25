Кокорин: в какой-то момент Хабиб понял, что пора задушить Гэтжи
Футболист смотрел поединок вместе с одноклубниками на стадионе «Краснодара».
«Интересный был бой. Гэтжи бил Хабибу по ноге, Хабиб даже начал хромать. Все ждали, когда же начнётся борьба», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».
Он также признался, что не сомневался в победе россиянина, хотя и Гэтжи оказался хорошим бойцом.
«В какой-то момент Хабиб понял, что пора его задушить, и сделал это. Мне бой понравился», — констатировал Кокорин.
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