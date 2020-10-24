«Боруссия» разгромила «Шальке» в Бундеслиге

Короткая ссылка
Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» разгромила «Шальке» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли голы Мануэля Аканджи, Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса.

«Боруссия», набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая идущей второй «Баварии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. «Шальке» с 1 очком, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, — на предпоследнем, 17-м месте.

Ранее сообщалось, что хет-трик Роберта Левандовски помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» в Бундеслиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить