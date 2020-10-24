«Боруссия» разгромила «Шальке» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли голы Мануэля Аканджи, Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса.

«Боруссия», набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая идущей второй «Баварии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. «Шальке» с 1 очком, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, — на предпоследнем, 17-м месте.

Ранее сообщалось, что хет-трик Роберта Левандовски помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» в Бундеслиге.