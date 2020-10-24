Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли три гола Роберта Левандовски, забившего на 10-й, 26-й и 60-й минутах, а также мячи Лероя Сане и Джамала Мусиалы, отличившихся на 72-й и 90-й минутах.

«Бавария», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидирует «РБ Лейпциг», победивший в пятом туре берлинскую «Герту» (2:1) и набравший 13 очков. «Айнтрахт» с 8 очками — шестой, «Герта» с 3 очками — 15-я.

Ранее сообщалось, что дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Атлетико» в Лиге чемпионов.