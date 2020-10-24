Семак не рассматривает возможность отставки с поста главного тренера «Зенита» после поражения

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не намерен подавать в отставку после поражения от казанского «Рубина» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, у команды накопилась усталость из-за множества матчей.

«Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с декабря 2018 года проиграл на своём поле в РПЛ.