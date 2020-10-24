Еськов завершил карьеру футбольного арбитра

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов принял решение завершить профессиональную карьеру по состоянию здоровья.

«Алексей Еськов действительно не вошёл в список арбитров, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в РПЛ. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

В матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр отвечал за VAR. Красно-белые вели со счётом 2:0, оба 11-метровых выглядело спорно. После этого судья провалил проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе.