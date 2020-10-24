Еськов завершил карьеру футбольного арбитра

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов принял решение завершить профессиональную карьеру по состоянию здоровья.
Еськов завершил карьеру футбольного арбитра
  • РИА Новости

«Алексей Еськов действительно не вошёл в список арбитров, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в РПЛ. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

В матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр отвечал за VAR. Красно-белые вели со счётом 2:0, оба 11-метровых выглядело спорно. После этого судья провалил проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе.

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