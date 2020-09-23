СМИ: Арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе

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Один из арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) пытался подготовиться к проверке на полиграфе.
СМИ: Арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», один из арбитров, имя которого не называется, узнав о том, что ему предстоит пройти проверку, обратился к специалистам и получил консультации о том, как можно адаптировать свои ответы и реакции под полиграф.

Отмечается, что об этом стало известно Российскому футбольному союзу (РФС).

Известно, что проверку на детекторе лжи в этом сезоне проходили Василий Казарцев, Алексей Еськов и Сергей Лапочкин. При этом Лапочкин продолжает судить в РПЛ, Казарцев работает в ФНЛ, а Еськов решил временно приостановить карьеру.

Ранее глава судейского комитета РФС назвал условия отправки арбитров на проверку на полиграфе.

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