Глава судейского комитета РФС назвал условия отправки арбитров на проверку на полиграфе

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назвал условия назначения арбитрам проверки на полиграфе.
Глава судейского комитета РФС назвал условия отправки арбитров на проверку на полиграфе
  • Pixabay

«Решение о проверке принимается мной лично как руководителем судейского комитета. Но оно принимается при выполнении ряда условий. Первое — решение экспертно-судейской комиссии о грубых и односторонних нарушениях со стороны судьи в том или ином матче. Второе — статистика допущенных судьёй нарушений в отношении какой-либо из команд начиная с того момента, как я приступил к руководству судейским комитетом. Третье — другие источники достоверной информации, которые сообщили о том или ином нарушении», — приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Он отметил, что только при соблюдении этих трёх условий он принимает решение об отправке судьи на полиграф.

Ранее сообщалось, что судейский комитет РФС проведёт встречу с клубами Российской премьер-лиги.

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