Судейский комитет РФС проведёт встречу с клубами РПЛ

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) проведёт встречу с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, слова которого передаёт РИА Новости, одной из тем собрания, которое пройдёт 17 сентября, станет разъяснение порядка прохождения судьями полиграфа.

«Мы разъясним всем клубам, что они не имеют права требовать от нас прохождения судьями полиграфа. Есть определённый порядок, он будет озвучен клубам на встрече в четверг», — пояснил Хачатурянц.

Ранее сообщалось, что арбитра Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на требование «Динамо».