Азмун отстранён от тренировок «Зенита» до получения результатов теста на коронавирус

Форвард «Зенита» Сердар Азмун отстранён от работы в общей группе команды и пропускает матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина».

«После выходного Сердар Азмун почувствовал лёгкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранён от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», — цитирует «РИА Новости» слова представителя пресс-службы «Зенита».

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 октября, начало встречи — в 16:30.

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