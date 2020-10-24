Азмун отстранён от тренировок «Зенита» до получения результатов теста на коронавирус
- РИА Новости
«После выходного Сердар Азмун почувствовал лёгкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранён от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19», — цитирует «РИА Новости» слова представителя пресс-службы «Зенита».
Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 октября, начало встречи — в 16:30.
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