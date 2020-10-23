Черчесов: если б Дзюба всё забивал, то давно бы играл за «Барселону»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение об игре форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в октябрьских матчах национальной команды.

«Артём создавал голевые моменты для товарищей, которые те не использовали. Да и сам имел два отличных момента, но тоже не забил. Если б Дзюба всё забивал, то давно бы играл за «Барселону». Но и там игроки не всегда забивают. Я, как тренер, доволен игрой Артёма на сборе, учитывая его состояние. Конечно, могу ошибаться, но Артём играл ответственно», — рассказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».

В рамках октябрьского сбора национальная команда провела контрольный матч со Швецией а также две встречи Лиги наций — с Турцией и Венгрией. Дзюба принял участие во всех трёх матчах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове Кокорина в сборную России.