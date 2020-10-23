Черчесов — о возможном вызове Кокорина в сборную России: пока я промолчу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове в национальную команду форварда московского «Спартака» Александра Кокорина.
Черчесов — о возможном вызове Кокорина в сборную России: пока я промолчу
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«Кокорин сказал, что мечтает вернуться в главную команду страны? Я пока не читал это его интервью, поверю на слово. После нашего разговора прочитаю это интервью. А пока я промолчу», — рассказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».

Последний раз Кокорин играл за сборную в 2017 году. Всего на его счету 47 матчей и 12 голов в составе национальной команды.

Ранее Черчесов высказался о возможной игре Головина и Алексея Миранчука вместе за сборную.

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