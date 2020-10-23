Черчесов высказался о возможной игре Головина и Алексея Миранчука вместе за сборную
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«Как они могут играть вместе, если их нет с нами уже который сбор? Я бы с удовольствием их имел в распоряжении. Зато другой Миранчук играет и забивает. Я говорил: «Дайте время, и всё само придёт». И вот сейчас Антон в одном матче забил, во втором забил и в клубе голевые отдаёт», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Последние два сбора национальной команды Головин и Алексей Миранчук пропустили из-за травм.
Ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что Черчесов занимает не своё место, а одна из главных проблем специалиста в том, что он не может поставить Алексея Миранчука и Головина вместе в стартовый состав.