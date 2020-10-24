Нурмагомедов победил седьмого американца за карьеру в UFC

Джастин Гэтжи стал седьмым американским бойцом, уступившим россиянину Хабибу Нурмагомедову в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

До этого «жертвами» 32-летнего дагестанца становились Абель Трухильо (UFC 160), Пэт Хили (UFC 165), Даррелл Хорчер (UFC on Fox), Майкл Джонсон (UFC 205), Эл Яквинта (UFC 223) и Дастин Порье (UFC 242).

Это четвёртый поединок с представителями США, который Нурмагомедов заканчивает досрочно. Ещё в трёх случаях бой продолжался всё отведённое время, а судьи единогласно признали россиянина победителем.

Ранее сообщалось, что победа над Джастином Порье в главном бою турнира UFC 254 стала для российского бойца Хабиба Нурмагомедова 13-й подряд под эгидой промоушена.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.