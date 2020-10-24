Пейчинович: Алексей Миранчук — будущее Европы

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович, ныне выступающий за воронежский «Факел», прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Когда я был в «Локомотиве», то все говорили о том, что Миранчуки должны уехать в Европу. У Лёши это получилось, я очень рад за него. Серия А намного лучше РПЛ, это факт. Там Миранчук будет прогрессировать намного быстрее. Могу сказать, что Алексей — будущее не только итальянского чемпионата, но и всей Европы. Антону тоже надо уезжать за границу, потому что он тоже очень талантливый. У них схожий уровень. Я ему советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Алексей Миранчук стал футболистом «Аталанты» 2 сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива» за €14 млн.

Ранее Черчесов высказался о возможной игре Головина и Алексея Миранчука вместе за сборную.