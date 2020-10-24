Тренер Макгрегора считает, что Гэтжи сможет победить Нурмагомедова во второй половине боя

Оуэн Родди, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора по ударной технике, поделился своими мыслями о предстоящем поединке обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

«Если Гэтжи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сумеет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда он может перехватить инициативу. Джастин — мощный ударник. Когда Хабиб пропускает удары, то начинает паниковать и ведёт себя нерационально. Если он сумеет выдержать напор Хабиба, то способен потрясти его и в итоге вырубить. Я ставлю на Гэтжи. Думаю, что он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал Родди в видео, размещённом на его канале в YouTube.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Абдулвахабов выразил мнение, что бой Нурмагомедова и Гэтжи закончится досрочно.