Абдулвахабов: бой Нурмагомедова и Гэтжи закончится досрочно

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Российский боец смешанных единоборств Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился ожиданиями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит защищать пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе от посягательств американца Джастина Гэтжи.
Абдулвахабов: бой Нурмагомедова и Гэтжи закончится досрочно
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Image

«Бой Нурмагомедова и Гэтжи будет больше проходить в борьбе, это моё мнение. Хабиб затащит его в партер и выиграет бой. Про раунд точно говорить не буду, но всё может завершиться досрочно в третьем или четвёртом раунде. Ударка — это очень рискованно, но Хабиб идёт на риск и всё равно побеждает. По итогу будет, скорее всего, перевод в партер. Однако бой может поменяться в один момент и от одного удара. Будем надеяться, что Хабиб победит в красивом и зрелищном бою. Перед подготовкой к бою с Гэтжи я с ним не общался, у нас общий близкий друг — Тухугов. Зубайра рассказывал мне, что Хабиб идёт по плану, он готов и очень хорош. Травмы его не беспокоят», — заявил Абдулвахабов «Чемпионату».

Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Ранее Валуев заявил, что Нурмагомедов может и проиграть в бою с Гэтжи.

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