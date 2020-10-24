Валуев: Нурмагомедов может и проиграть в бою с Гэтжи

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев, являющийся депутатом Госдумы России, поделился ожиданиями от титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
Валуев: Нурмагомедов может и проиграть в бою с Гэтжи
  • РИА Новости

«Гэтжи отдаёт полный отчёт в способностях Хабиба в партере, потому постарается нивелировать эту сильную сторону. В последних поединках, особенно с Фергюсоном, американец демонстрировал хорошую ударную технику. У Гэтжи богатый ударный арсенал, однако Хабиб уже не раз доказывал, что это не является для него серьёзным препятствием. Два очень сильных бойца. Хабиб может и проиграть, но что-то мне подсказывает, что он не даст Гэтжи реализовать свой план. Если, конечно, какой-нибудь лаки панч не проскочит. Будем надеяться, что нас ожидает явная развязка, которая не даст судьям возможности переиграть или своровать победу», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Турнир UFC 254 состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее эксперт выразил мнение, что Гэтжи получит награду «Боец года», если победит Нурмагомедова.

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