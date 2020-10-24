Эксперт: Гэтжи получит награду «Боец года», если победит Нурмагомедова
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«Вероятно, это последнее, о чём он думает, но если Джастин Гэтжи победит Хабиба Нурмагомедова, то, скорее всего, получит награду «Боец года». Две победы в двух боях. Прервал победную серию Тони Фергюсона из 12 боёв и затем серию из 28 побед Хабиба? Задача непростая, но это сработает», — написал Хельвани в своём Twitter.
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее Чимаев высказался о главном бое UFC 254.