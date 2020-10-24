Чимаев — о главном бое UFC 254: 70 на 30 в пользу Нурмагомедова

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сделал прогноз на бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного чемпионского пояса Джастином Гэтжи.
Чимаев — о главном бое UFC 254: 70 на 30 в пользу Нурмагомедова
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«Думаю, Нурмагомедов заберёт этот бой. Потому что Хабиб слишком сильный, выносливый, с характером. Гэтжи — также не промах, с характером. Такой отбитый парень в голове. Но Хабиб затащит. 70 на 30 у меня в его пользу. Гэтжи может попасть, сильный у него удар. Может только так выиграть. С такими борцами Гэтжи ещё не сталкивался», — цитирует Чимаева YouTube-канал UFC Russia.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). 

Ранее менеджер Нурмагомедова сообщил о том, что заболел коронавирусом.

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