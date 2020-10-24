Менеджер Нурмагомедова сообщил о заболевании коронавирусом

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что заболел коронавирусом.

«Дорогие коллеги и друзья! У меня был диагностирован коронавирус, я восстанавливаюсь в больнице. Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто находился в контакте со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», — написал в своём Instagram функционер.

Абдель-Азиз является менеджером как Нурмагомедова, так и его соперника Джастина Гэтжи, в бою с которым россиянин будет защищать свой титул 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Ранее тренер Нурмагомедова высказался о самочувствии своего подопечного во время взвешивания.