Менеджер Нурмагомедова сообщил о заболевании коронавирусом
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«Дорогие коллеги и друзья! У меня был диагностирован коронавирус, я восстанавливаюсь в больнице. Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто находился в контакте со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», — написал в своём Instagram функционер.
Абдель-Азиз является менеджером как Нурмагомедова, так и его соперника Джастина Гэтжи, в бою с которым россиянин будет защищать свой титул 24 октября в рамках турнира UFC 254.
Ранее тренер Нурмагомедова высказался о самочувствии своего подопечного во время взвешивания.