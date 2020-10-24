Тренер Нурмагомедова высказался о самочувствии своего подопечного во время взвешивания

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный не чувствовал недомогания во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 254.

«Все весогонки тяжёлые, но я не понимаю, почему люди делают шум из ничего. У него не было недомогания. Если бы вы увидели его прямо сейчас, у него была тренировка по борьбе, вы бы сказали, что он невероятно силён», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

Турнир UFC 254, на котором состоится бой Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Ранее известный диетолог ММА выразил мнение, что Нурмагомедов не вложился в лимит лёгкого веса.