Тренер Нурмагомедова высказался о самочувствии своего подопечного во время взвешивания
- Reuters
«Все весогонки тяжёлые, но я не понимаю, почему люди делают шум из ничего. У него не было недомогания. Если бы вы увидели его прямо сейчас, у него была тренировка по борьбе, вы бы сказали, что он невероятно силён», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.
Турнир UFC 254, на котором состоится бой Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, пройдёт 24 октября в Абу-Даби.
Ранее известный диетолог ММА выразил мнение, что Нурмагомедов не вложился в лимит лёгкого веса.