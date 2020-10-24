Известный диетолог ММА считает, что Нурмагомедов не вложился в лимит лёгкого веса

Известный диетолог в мире смешанных единоборств Майк Дольче не верит, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сумел вложиться в лимит лёгкой весовой категории (70,3 кг).

«На взвешивании случилось что-то очень тревожное. Что случилось? Когда Нурмагомедов встал на весы, инспектор то ли по неосторожности, то ли из-за некомпетентности допустил огромную ошибку, которая может стоить десятки миллионов. На мой взгляд, Хабиб не сделал вес. Он первым встал на весы, у него было время на весогонку. Зачастую весы идут по восходящей траектории и должны уравновеситься. А инспектор не дал весам стабилизироваться по центру. Это неправильно», — цитирует Дольче BJ Penn.

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою турнира UFC 254, где подерётся с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи.