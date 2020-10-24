Избитый в Грозном арбитр заявил, что напавший на него человек не относится к «Ахмату»

Главный судья матча молодёжного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, который произошёл после окончания встречи.

«Я развернулся и ушёл в раздевалку. Точно знаю, что он не имел отношения к клубу, так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — сказал Головко изданию «Грозный Информ».

После финального свистка матча, завершившегося со счётом 0:0, на поле появился человек, который атаковал Головко. В «Ахмате» утверждают, что это был болельщик, тогда как в заявлении РПЛ говорилось, что на Головко напал представитель грозненского клуба, нанеся арбитру несколько ударов.

Ранее «Ахмат» извинился перед арбитром, на которого напали после матча молодёжных команд.