Чимаев встретится с Эдвардсом на турнире UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат определился с соперником шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Мы только что заключили сделку по бою Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом. Они будут драться. Это будет отличный поединок, теперь Хамзат может прекратить бросать вызовы в Twitter всем подряд. У него есть соперник. Если он сумеет победить Леона Эдвардса, он станет суперзвездой UFC», — цитирует MMA Fighting президента организации Дану Уайта.

Поединок должен состояться на турнире UFC 19 декабря. Леон Эдвардс является третьим номером рейтинга полусреднего веса.

Ранее Чимаев высказался о главном бое UFC 254.