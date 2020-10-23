Чемпионка России по биатлону вспомнила, как её мотивирвал Пихлер в сборной

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась воспоминаниями о работе с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером, работавшим в женской сборной России с 2011 по 2014 год.

«Всегда чувствовала поддержку Пихлера, когда мы работали вместе. Он постоянно повторял мне по-английски: «Я верю в тебя». Сначала я не понимала, зачем говорить об этом спортсмену. Вроде тренируемся и тренируемся. Но когда становилось совсем тяжело, эти слова вспоминались, придавали сил. Думаю, что Пихлер это понимал. Он всегда умел найти именно те слова, которые хотелось услышать», — рассказала Глазырина RT.

Она отметила, что первое впечатление от работы с немецким специалистом было шокирующим.

«Слишком большой оказалась разница с тем, как мы тренировались до прихода Вольфганга в команду. С его появлением поменялось абсолютно всё. Думаю, что немножечко мы всё-таки перебирали с объёмами. Плюс надо было больше контактировать в плане диалога. Но это я сейчас понимаю. А тогда рассуждала, как все: задание дали два часа при определённой интенсивности на роллерах кататься — его воспринимаешь буквально. Без каких бы то ни было послаблений», — добавила Глазырина.

Ранее она призналась, хотелось ли ей завершить карьеру после дисквалификации в 2017 году.