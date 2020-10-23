Глазырина призналась, хотелось ли ей завершить карьеру после дисквалификации в 2017-м

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, не посещали ли её мысли о завершении карьеры после вынесения ей в 2017 году наказания в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Глазырина призналась, хотелось ли ей завершить карьеру после дисквалификации в 2017-м
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

«Конечно. Я тогда вернулась после декрета, то есть вынужденной, но вместе с тем приятной паузы. Когда сообщили о дисквалификации, первой мыслью было, что я всё равно хочу бегать и обязательно вернусь снова. Продолжала тренироваться, но в психологическом плане периодически возникали определённые сложности. Бежала по лыжне и думала: «Зачем я это делаю? Кому вообще всё это надо?» — рассказала Глазырина RT.

Она отметила, что наибольшую поддержку в столь сложное для неё время ей оказала семья.

«Кроме того, я всё-таки уходила не из региональной команды, а из сборной. То есть имела представление о том, как на Кубке мира бегут, могла сопоставить себя с теми, кто там соревнуется. Поэтому и вернулась. Знала, что смогу выступать на высоком уровне», — добавила спортсменка.

Ранее она рассказала, что ей запрещено появляться на спортивных базах федеральных центров и трассах сборной.

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