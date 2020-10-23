Российской биатлонистке запрещено появляться на спортивных базах федеральных центров и трассах сборной

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, как поддерживет форму во время отстранения от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Российской биатлонистке запрещено появляться на спортивных базах федеральных центров и трассах сборной
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

«На спортивных базах федеральных центров и трассах, где работают сборные команды, я появляться не должна. Но это не создаёт больших проблем. Тренируюсь так, как привыкла, планирую сборы там, где это возможно, чтобы были и снег, и высота. Чтобы одним таким сбором можно было убить двух зайцев, как говорится», — рассказала Глазырина RT.

Она отметила, что не считает проблемой отсутствие возможности проводить стрелковую подготовку в рамках тренировок.

«Для меня стрельба — это больше психология. Поэтому не вижу проблемы в том, что какое-то время буду обходиться без стрельбы. В этом плане я никогда не боялась остаться на время без практики. Всегда знала, над чем и как должна работать, как исправлять ошибки, если стрельба не складывается», — добавила спортсменка.

Ранее Глазырина рассказала, во сколько ей обойдутся юридическая поддержка и суды, чтобы отстоять своё имя.

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