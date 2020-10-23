Глазырина рассказала, во сколько ей обойдутся юридическая поддержка и суды, чтобы отстоять своё имя

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о расходах на юридическую поддержку и суды для обжалования своего отстранения по подозрению в нарушениях антидопинговых правил.

«Не рассчитываю ни на кого, кроме себя. Помогут — хорошо, но лучше полагаться на собственные силы и возможности. Мы обратились к зарубежным юристам, и нам обозначили сумму в 100 тыс. швейцарских франков, в которую могут вылиться юридическая поддержка и всевозможные суды. И я понимаю, что эта сумма может вырасти. Для нашей семьи это очень большие деньги», — рассказала Глазырина RT.

Он отметила, что считает существующую систему обвинения и наказания спортсменов чудовищной.

«Потому что у тебя нет ресурсов бороться с WADA и международными федерациями. Мы с мужем готовы идти дальше и отстоять мою невиновность. Сейчас мы попросили двухмесячную отсрочку, чтобы собрать полный пакет документов и досконально понять, на чём основывается обвинение. В частности, мы запросили у IBU всю информацию, которая имеется по инкриминируемым мне пробам. Тех уведомлений, что мне до этого прислали, явно недостаточно для того, чтобы начать что-то предпринимать. Но я не могу точно сказать, как быстро IBU отреагирует на запрос», — добавила спортсменка.

Ранее она высказалась о своём повторном отстранении от выступлений.