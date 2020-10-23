Российская биатлонистка высказалась о своём повторном отстранении от выступлений

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказала мнение о своём повторном отстранении от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Когда меня дисквалифицировали в первый раз, я действительно прошла через все стадии: шок, гнев, торг, депрессия и принятие. Сейчас понимаю: от подобного в спорте не застрахован вообще никто. И никто не заинтересован в том, чтобы реально разобраться в происходящем. Например, мне приписывают нарушения на основании отдельно взятой пробы? Допустим. Но через два дня я снова сдаю пробу — и там ничего нет. Почему? Если есть подозрения, что спортсмен нечестен, почему не посмотреть соседние пробы, и если они чистые, то почему как минимум не усомниться в правильности наказания?» — заявила Глазырина RT.

Ранее в IBU объяснили причины открытия нового допингового дела в отношении Глазыриной.