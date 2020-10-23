Российская биатлонистка высказалась о своём повторном отстранении от выступлений

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказала мнение о своём повторном отстранении от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Российская биатлонистка высказалась о своём повторном отстранении от выступлений
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Когда меня дисквалифицировали в первый раз, я действительно прошла через все стадии: шок, гнев, торг, депрессия и принятие. Сейчас понимаю: от подобного в спорте не застрахован вообще никто. И никто не заинтересован в том, чтобы реально разобраться в происходящем. Например, мне приписывают нарушения на основании отдельно взятой пробы? Допустим. Но через два дня я снова сдаю пробу — и там ничего нет. Почему? Если есть подозрения, что спортсмен нечестен, почему не посмотреть соседние пробы, и если они чистые, то почему как минимум не усомниться в правильности наказания?» — заявила Глазырина RT.

Ранее в IBU объяснили причины открытия нового допингового дела в отношении Глазыриной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить