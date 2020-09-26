В IBU объяснили причины открытия нового допингового дела в отношении Глазыриной

Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил причины открытия нового дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил в отношении россиянки Екатерины Глазыриной.

«Глазырина ранее действительно подвергалась санкциям, однако это дело касается другой информации. Дополнительные комментарии в настоящее время мы не можем предоставить»,— приводит ТАСС слова представителя пресс-службы органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) при IBU.

Глазырина в 2018 году отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена и данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил о необходимости изучить документы по делу Глазыриной и Тимофея Лапшина.