Глазырина заявила, что не испытывает чувства вины перед своим ребёнком

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, возникает ли у неё чувство вины перед ребёнком за то, что из-за соревнований и тренировок она уделяет ему меньше времени.
Глазырина заявила, что не испытывает чувства вины перед своим ребёнком
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Внимания сыну, конечно же, сейчас достаётся меньше, но чувства вины у меня нет. Пока я была дисквалифицирована, мы Антона постоянно с собой возили — на тренировки, на сборы, если не очень далеко было ехать. Он к такому образу жизни привык, даже говорил, бывало: «Мама, иди на тренировку!» Сейчас сам стал тренироваться, в спортивную гимнастику отдали. Лыжник из него вряд ли получится, а вот для спортивной гимнастики телосложение в самый раз. И активный очень», — рассказала Глазырина RT.

Ранее она вспомнила, как её мотивировал Вольфганг Пихлер в сборной.

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