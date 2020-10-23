Капелло считает, что Кокорину хватит таланта, чтобы прилично заиграть на клубном уровне

Короткая ссылка
Итальянский специалист Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России по футболу, высказал мнение о российском форварде московского «Спартака» Александре Кокорине.
Капелло считает, что Кокорину хватит таланта, чтобы прилично заиграть на клубном уровне
  • @fcsm_official
  • Instagram

«Хорошо, что Кокорин вернулся в большой футбол после того, что с ним произошло. Хочется верить, что он извлёк урок из случившегося. Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но, кроме таланта, нужны большая мотивация и самодисциплина. Без этого не выйти на хороший и стабильный уровень игры», — приводит слова Капелло Metaratings.

Кокорин вышел на свободу после заключения за участие в серии потасовок в центре Москвы в сентябре 2019 года.

С тех пор он принял участие в 15 официальных матчах, записав в свой актив восемь голов и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове Кокорина в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить