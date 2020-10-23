Капелло считает, что Кокорину хватит таланта, чтобы прилично заиграть на клубном уровне

Итальянский специалист Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России по футболу, высказал мнение о российском форварде московского «Спартака» Александре Кокорине.

«Хорошо, что Кокорин вернулся в большой футбол после того, что с ним произошло. Хочется верить, что он извлёк урок из случившегося. Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но, кроме таланта, нужны большая мотивация и самодисциплина. Без этого не выйти на хороший и стабильный уровень игры», — приводит слова Капелло Metaratings.

Кокорин вышел на свободу после заключения за участие в серии потасовок в центре Москвы в сентябре 2019 года.

С тех пор он принял участие в 15 официальных матчах, записав в свой актив восемь голов и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове Кокорина в сборную России.