Олейник считает, что Нурмагомедеову нельзя расслабляться в бою с Гэтжи

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи.
Олейник считает, что Нурмагомедеову нельзя расслабляться в бою с Гэтжи
  • Reuters

«Хабиб мощнее, у него лучше борьба, он сейчас сильно мотивирован. Думаю, Хабиб должен выиграть. Но расслабляться нельзя — у Гэтжи мощный удар, и он достаточно неплохо защищается от борьбы. Поэтому скажу так: расцениваю шансы 60 на 40, что в этом бою победит Хабиб. Должен выиграть, а мы будем за него болеть», — приводит слова Олейника «Советский спорт».

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи — 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи.

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