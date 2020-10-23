Черчесов заявил, что российским клубам стоит повысить интенсивность игры в еврокубках
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«Пока у меня есть цифры только по матчу «Зенит» — «Брюгге». Если брать нашу игру с турками в Лиге наций, там каждая из команд сделала на 800—900 м спринтов больше, но это зависит от обеих команд. Интенсивность заключается не только в беге, но и в мышлении. Вот эта интенсивность в еврокубках должна быть выше», — рассказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее сообщалось, что впервые с 2012 года российские команды не выиграли ни одного матча на старте групповых этапов еврокубков.