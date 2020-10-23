Черчесов заявил, что российским клубам стоит повысить интенсивность игры в еврокубках

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении российских клубов на старте групповых этапов европейских клубных турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Пока у меня есть цифры только по матчу «Зенит» — «Брюгге». Если брать нашу игру с турками в Лиге наций, там каждая из команд сделала на 800—900 м спринтов больше, но это зависит от обеих команд. Интенсивность заключается не только в беге, но и в мышлении. Вот эта интенсивность в еврокубках должна быть выше», — рассказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что впервые с 2012 года российские команды не выиграли ни одного матча на старте групповых этапов еврокубков.