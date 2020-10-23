Впервые с 2012 года российские команды не выиграли ни одного матча на старте групповых этапов еврокубков

По итогам матчей первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы ни один российский клуб не сумел одержать победу.

В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Краснодар» не сумел обыграть «Ренн» (1:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом».

Это первый подобный случай с сезона-2012/13, когда ни один российский клуб не сумел одержать победу в первом туре еврокубков.

В сентябре 2012 года «Зенит» проиграл «Малаге» (0:3), а «Спартак» — «Барселоне» (2:3) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы «Рубин» сыграл вничью с «Миланом» (2:2), а «Анжи» — с «Удинезе» (1:1).

Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец считает нерадужными перспективы российских клубов в ЛЧ.