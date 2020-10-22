Автор гола «Зальцбурга» Юнузович признал справедливость исхода матча с «Локо»

Игрок «Зальцбурга» Златко Юнузович высказался об игре с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Матч завершился со счётом 2:2, спортсмен провёл второй гол своей команды.

«Соперник показал примерно то, что мы и ожидали. Через 30 минут после начала дела у нас пошли лучше, особенно в обороне. Вторую половину матча мы начали успешно и заслуженно повели в счёте. Затем пропустили необязательный гол. Наверное, если всё сложить, ничья отражает ход встречи. Мы идём дальше, для нас ничего не потеряно», — цитирует Юнузовича сайт «Зальцбурга».

Ранее сообщалось, что наставник «Зальцбурга» Джесси Марш раздосадован из-за упущенной победы в матче с «Локомотивом».