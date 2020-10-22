Наставник «Зальцбурга» раздосадован из-за упущенной победы в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал исход домашнего матча с «Локомтивом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Наставник «Зальцбурга» раздосадован из-за упущенной победы в матче с «Локомотивом»
  • © Пресс-служба ФК "Локомотив"

«Немного обидно! Я думаю, что мы выглядели лучше и заслужили победу, хотя, возможно, это была не лучшая наша игра. Тем не менее, я думаю, что мы действовали хорошо. У нас было много моментов при счёте 2:1. Но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Марша сайт «Зальцбурга».

Ранее бывший президент «Локо» Николай Наумов заявил, что «Локомотив» после ничьей с «Зальцбургом» должен выйти в плей-офф ЛЕ.

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