Наставник «Зальцбурга» раздосадован из-за упущенной победы в матче с «Локомотивом»
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«Немного обидно! Я думаю, что мы выглядели лучше и заслужили победу, хотя, возможно, это была не лучшая наша игра. Тем не менее, я думаю, что мы действовали хорошо. У нас было много моментов при счёте 2:1. Но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Марша сайт «Зальцбурга».
Ранее бывший президент «Локо» Николай Наумов заявил, что «Локомотив» после ничьей с «Зальцбургом» должен выйти в плей-офф ЛЕ.