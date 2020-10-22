Наставник «Зальцбурга» раздосадован из-за упущенной победы в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал исход домашнего матча с «Локомтивом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Немного обидно! Я думаю, что мы выглядели лучше и заслужили победу, хотя, возможно, это была не лучшая наша игра. Тем не менее, я думаю, что мы действовали хорошо. У нас было много моментов при счёте 2:1. Но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Марша сайт «Зальцбурга».

Ранее бывший президент «Локо» Николай Наумов заявил, что «Локомотив» после ничьей с «Зальцбургом» должен выйти в плей-офф ЛЕ.