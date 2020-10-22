Наумов считает, что «Локомотив» после ничьей с «Зальцбургом» должен выйти в плей-офф ЛЕ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал заслуженной ничью с «Зальцбургом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

По его мнению, москвичи играли с соперником на равных в гостях, и даже выглядели лучше хозяев.

«Но их надломил пропущенный в конце первого тайма мяч. Такие голы «в раздевалку» часто влияют на психологический настрой. Поэтому австрийский клуб сразу после перерыва забил ещё раз и имел моменты для третьего мяча. Позже «Локо» успокоился, вернул инициативу и счет сравнял», — цитируют Наумова «Известия».

Он также считает, что «Локомотив» должен обыграть «Зальцбург» в ответном матче на своём поле и выйти в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе.

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Смолов выразил надежду на улучшение игры «Локомотива» в следующих матчах ЛЧ.