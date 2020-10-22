Смолов выразил надежду на улучшение игры «Локомотива» в следующих матчах ЛЧ

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов подвёл итоги матча с «Зальцбургом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«После игры, когда ты уже знаешь результат, всегда легко говорить, могло быть лучше или могло быть хуже. Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало. У нас в составе много молодых футболистов, которым важно играть в таких матчах в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол в дальнейшем», — цитирует спортсмена сайт «Локо».

Ранее сообщалось, что Виталий Лисакович прокомментировал свой гол, принёсший москвичам выездную ничью.