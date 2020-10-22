Смолов выразил надежду на улучшение игры «Локомотива» в следующих матчах ЛЧ

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов подвёл итоги матча с «Зальцбургом» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Смолов выразил надежду на улучшение игры «Локомотива» в следующих матчах ЛЧ
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«После игры, когда ты уже знаешь результат, всегда легко говорить, могло быть лучше или могло быть хуже. Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало. У нас в составе много молодых футболистов, которым важно играть в таких матчах в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол в дальнейшем», — цитирует спортсмена сайт «Локо».

Ранее сообщалось, что Виталий Лисакович прокомментировал свой гол, принёсший москвичам выездную ничью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить